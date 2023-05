"Le Giro perd sa plus grande star", "une bombe est tombée en Italie" : la presse européenne réagit à l’abandon de Remco Evenepoel

L’annonce a fracassé la routine du dimanche soir : Remco Evenepoel a annoncé par communiqué son abandon quelques heures après avoir récupéré le maillot rose de leader sur le Tour d’Italie. En cause : un test positif au Covid, à la veille de la 1e journée de repos du Tour d’Italie. Forcément c’est un petit tremblement de terre pour la presse sportive européenne, qui a réagi directement dans ses éditions de lundi matin.

"Enorme coup de théâtre sur le Giro : maillot rose et grand favori de l’épreuve, le Belge Remco Evenepoel est contraint à l’abandon" écrit le journal français L’Equipe. Du côté de la Gazzetta dello Sport, créatrice en 1909 du Tour d’Italie, même son de cloche : "le Giro perd son grand favori" annonce le quotidien. "Le coureur qui faisait peur à tout le monde rentre chez lui avec le maillot rose qu’il est obligé de garder dans sa valise."

Pour la majorité des journaux consultés, c’est effectivement le favori numéro 1 de la compétition italienne qui fait demi-tour. "Le 106e Giro d’Italia perd son leader et sa plus grande star" détaille Der Spiegel en Allemagne.

"La route de Remco Evenepoel vers Rome et sa victoire dans le Giro d’Italia se termine soudainement et de manière inattendue alors que seulement neuf des 21 étapes ont été parcourues" explique sobrement El Pais alors que Marca est plus démonstratif. "La bombe est tombée en Italie à cause d’un virus qui refuse de quitter nos vies. Un autre Giro commence mardi."