Le Giro de la renaissance pour Laurens De Plus, 2e Belge de la décennie capable d’un Top 10 dans un Grand Tour

Aujourd’hui âgé de 27 ans, le coureur Ineos avait découvert le cyclisme professionnel à 20 ans au sein de l’équipe Etixx – Quick-Step, après s’être révélé en tant que grimpeur chez les jeunes avec l’équipe Lotto Soudal U23.

Séduisant dès ses premiers coups de pédale, il avait participé, très jeune, à l’expédition olympique belge qui avait sacré Greg Van Avermaet à Rio.

C’est quelques mois après que les ennuis commencent. Une chute au Tour du Piemont 2016 et une fracture au bassin perturbent son hiver. Douze mois plus tard, c’est au Tour de Lombardie que De Plus se loupe dans un virage de la descente du Mur de Sormano, presque fatal à Remco Evenepoel 3 ans plus tard. Pour Laurens De Plus, il s’agit heureusement de blessures superficielles… mais le natif d’Alost n’est pas au bout de ses surprises. Quelques mois plus tard, début 2018, le groupe de coureurs avec qui il s’entraîne est percuté par une voiture. Verdict : fracture de la hanche et du bassin. De Plus doit rester plusieurs moi sur la touche.

En 2019, il fuit la poisse qui lui colle à la peau et signe chez Jumbo-Visma. Quelques résultats intéressants, beaucoup de (bon) boulot pour ses leaders et surtout une première victoire professionnelle sur le classement final du BinckBanck Tour.

Le garçon a tout pour voler de ses propres ailes mais la saison 2020 ne se passe pas comme prévu. Le Covid bouscule les vies et le calendrier cycliste. Sa saison se soldera par 4 jours de course dont 2 menés à leur terme.