Le Giro célèbre les 38 ans de Mark Cavendish… qui pourrait annoncer sa fin de carrière lundi

Mark Cavendish a été mis à l’honneur au départ de la 16e étape du Giro ce dimanche. Le sprinteur britannique fête en effet ses 38 ans sur les routes italiennes et a été acclamé par le public lors de la présentation des coureurs. Le sprinteur de l’île de Man s’est même vu offrir un gâteau. Un petit moment de douceur et de bonne humeur dans un Giro pluvieux et particulièrement difficile pour le coureur Astana, une fois 3e et une fois 4e d’étape sur ce Tour d’Italie.