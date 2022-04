Le giratoire situé au niveau du zoning de Recogne sera ouvert à la circulation cette après-midi

"Ce mercredi 13 avril, le chantier d’aménagement du giratoire au carrefour situé sur la N89/rue de Saint-Hubert à hauteur du zoning de Recogne entrera dans une nouvelle phase. Le giratoire sera ouvert à la circulation ce qui modifiera les conditions de circulation sur la nationale", annonce la Sofico dans un communiqué.

Désormais, seules les entrées et sorties du giratoire vers les sociétés Sodelux et Solarec resteront à réaliser. Les usagers pourront à nouveau circuler de la N89 vers la rue de Tibétême et vice versa.

Sur le reste de la nationale, le chantier se poursuit entre le carrefour formé avec Le Pequay et le pont du chemin de fer surplombant la nationale. Les travaux se concentreront sur les voies accueillant habituellement la circulation en direction de Recogne. Une bande par sens reste accessible sur les voies accueillant habituellement la circulation vers Saint-Hubert et nouvellement réhabilitées. La vitesse maximale y est limitée à 30 km/h.

Ce chantier sera achevé pour la fin du mois de juin prochain.