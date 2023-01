Le ginseng, un allié naturel pour en finir avec le teint terne et le relâchement cutané.

Utilisé depuis des millénaires dans les médecines chinoise, japonaise et coréenne, le ginseng (et plus spécifiquement sa racine) est une plante riche en vitamines, acides aminés et minéraux aux puissantes propriétés antioxydantes.

Contrairement aux idées reçues, la racine de ginseng rouge de Corée, la plus réputée, n'est pas uniquement bénéfique contre la fatigue et le stress (voire la perte de libido) mais serait également une alliée de taille pour la peau.

C'est un ingrédient beauté déjà présent en masse dans les produits cosmétiques coréens et qui s'impose désormais dans les routines européennes et américaines pour le plus grand bonheur des teints ternes, fatigués ou en proie à la pollution.