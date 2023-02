Le "ginseng" : remède naturel contre les coups de mou !

La racine est donc très riche en vitamines et minéraux. Ses principaux actifs sont appelés "les ginsénosides". Ces molécules donnent à la fois un effet revitalisant, mais aussi un effet relaxant. Le ginseng augmente la capacité de l’organisme à s’adapter aux différentes circonstances, que ce soit le stress, le froid, trop de sport, etc. Il s’agit d’une plante adaptogène.

Le ginseng : plante aphrodisiaque ?

Le ginseng augmente en outre le fonctionnement de nos défenses immunitaires, et a un effet positif sur le système hormonal. Il stimule les glandes surrénales, qui produisent des hormones vitales pour notre corps. Le ginseng augmente la production de corticoïdes, le taux de testostérone chez les hommes et le taux d’œstrogène chez les femmes. Le ginseng a donc un pouvoir aphrodisiaque. "Quand on est moins stressé, plus énergique et que les hormones sont équilibrées, il y a une amélioration de la libido et de la fertilité" ajoute Ellen Desmecht.

Attention aux arnaques !

Il faut être vigilant quant à la qualité du ginseng que l’on va acheter. Il faut que les racines aient un certain âge : "On retrouve beaucoup plus de principes actifs dans les racines qui ont entre quatre à six ans" explique Ellen Desmecht. Il est également conseillé d’utiliser l’entièreté de la racine ainsi que les petites racines. Elles sont plus difficiles à traiter, mais elles contiennent beaucoup d’actifs. Pour être certain d’acheter une racine de bonne qualité, il est préférable d’opter pour un extrait standardisé ; c’est-à-dire, un extrait concentré dans lequel le taux de ginsénosides" est mesuré et indiqué sur l’emballage.