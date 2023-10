Le "ghostlighting" ou quand vous êtes à la fois "ghosté" et manipulé.

Vous commencez à converser avec un partenaire et la personne ne vous répond plus du jour au lendemain. Frustré, vous cogitez et vous confrontez la personne concernée afin d’avoir plus d’explications. Mais la personne nie totalement son comportement et rejette la faute sur vous. Ce comportement porte un nom : le "ghostlighting".

Le ghostlighting est la contraction de deux mots anglais, le "ghosting" (ne plus répondre aux messages du jour au lendemain sans explication) et le "gaslighting" (une technique de manipulation mentale reposant sur le mensonge et la déformation de certaines informations). Cette pratique consiste à disparaître du jour au lendemain au sein d'une relation et à rejeter la faute sur l'autre partenaire lorsqu'on est pris en flagrant délit.