Le "ghosting", une pratique de plus en plus répandue dans le recrutement

Les chercheurs d’emploi se plaignent souvent que les recruteurs ne donnent pas suite au processus d’embauche, sans les tenir informés de leur décision. Mais dans un marché du travail où les candidats sont en position de force, ces derniers adoptent de plus en plus le même comportement et mettent fin à tout échange de façon abrupte.

Cette pratique porte le nom de "ghosting". Elle est répandue sur les sites et les applications de rencontre, où certains célibataires cessent soudainement tout échange sans prévenir ou expliquer aux personnes avec qui ils conversaient. Un manque de considération qui s’est désormais frayé un chemin dans le monde de l’embauche. Quelque 57% des chercheurs d’emploi ont déjà cessé de répondre à un recruteur, selon une enquête* menée par OpinionWay pour Indeed.