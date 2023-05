Le ghosting serait lié à des tendances dépressives

Cette étude nous apprend que les causes et effets psychologiques du ghosting varient entre les amitiés et les relations amoureuses.

Par exemple, une communication trop importante entraîne le ghosting d’une relation amoureuse mais pas d’une d’une relation amicale.

Les auteurs de l’étude l'expliquent par le fait que l’interaction dans les relations amoureuses est plus exigeante et demande plus de temps que dans les amitiés. En ghostant son partenaire, le ghosteur évite de se sentir dépassé.