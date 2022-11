Le Ghana s’offre la Corée du Sud au terme d’un match riche en suspense et en buts

Après sa défaite face au Portugal, le Ghana s’est relancé dans le groupe H en venant à bout de la Corée du Sud trois buts à deux.

Ce sont pourtant les Asiatiques qui se montrent les plus dangereux avec quelques offensives en début de partie. Contre le cours du jeu, Mohammed Salisu profite d’un cafouillage dans la surface pour pousser le cuir au fond et ouvrir le score de la rencontre.

Peu après la demi-heure de jeu, Mohammed Kudus double la mise d’une tête imparable après un centre parfait de Jordan Ayew.

Tout en contrôle, les Black Stars se contentent de gérer l’avance en début de seconde période face à des Coréens assommés après une dure première mi-temps. Mais la formation asiatique ne se laisse pas faire et apporte un premier danger via une tête de Cho, bien repoussée par Lawrence Ati-Zigi. Quelques minutes plus tard, le même Cho redonne de l’espoir à tout un pays en réduisant l’écart d’une tête puissante. Mieux, il remet les deux équipes à égalité 180 secondes plus tard après une phase similaire.



Si l’on pensait la Corée prendre l’ascendant psychologique, tout finit finalement par s’écrouler puisque le Ghana reprend définitivement l’avance après que Kudus y aille d’un doublé pour sceller le score d’une rencontre complètement folle.

Grâce à cette victoire, le Ghana prend provisoirement la première place du groupe avec trois points, en attendant l’affrontement entre l’Uruguay et le Portugal. Quant à la Corée du Sud, elle pointe à la dernière place avec un point en deux matches avant de défier la bande à Cristiano Ronaldo ce vendredi à 16h.