Le geste technique du jour : Neymar contrôle un ballon venu du ciel

Alors que la Coupe du monde va bientôt commencer, le Brésil se prépare pour tenter de remporter une 6e étoile sur son maillot. Pour ce faire, tout le pays compte évidemment sur Neymar pour rapporter le trophée. Le joueur du PSG a d’ailleurs montré l’étendue de sa technique dans une vidéo.

Neymar et le Brésil, c’est le joga bonito. Le joueur du Paris Saint Germain a tenté de contrôler un ballon fixé à 35 mètres de haut. Et on peut dire que le geste est assez facile à effectuer pour le Brésilien qui a du coup été salué par toute son équipe.

Avec Neymar apte, c’est tout un pays qui retient son souffle pour la Coupe du monde. Un trophée que n’a plus remporté le Brésil depuis 2002 et qui se fait donc attendre. Pour tenter d’accrocher une sixième Coupe du monde, le Brésil devra d’abord passer un groupe composé de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun.

Alors le Brésil va-t-il remporter la Coupe du monde ? Réponse le 18 décembre.