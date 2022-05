Le geste devient lui-même objet d’art dans la nouvelle exposition de la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture

Créée en 2017 à l’initiative des artistes Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture lutte pour la sauvegarde du patrimoine artistique de Liège et pour une meilleure visibilité des artistes de la région. Depuis le 21 mai, l’institution culturelle met à l’honneur le travail de quatre artistes de la Fondation dans une exposition nommée Gestes.

Gestes est une idée originale de Juliette Rousseff, admirative de la multiplicité de sens que peut recouvrir cette notion. Du plus simple au plus lourd de sens, le geste peut naviguer d’un extrême à l’autre et devenir le signe de nombreux ressentis, réflexes, attitudes ou expressions. Quatre artistes qui sont mis à l’honneur dans cette exposition : Yves Barla, dessinateur et peintre, qui propose une sélection de gestes liés au corps et aux mains sur des supports plus légers les uns que les autres. Michèle Englert et Marianne Ponlot, sculpteures et plasticiennes, sont deux artistes qui pensent le geste comme intimement lié à l’émotion, à l’intime. L’une place le corps humain au centre de son expression artistique tandis que l’autre fait de l’âme le réceptacle de son travail.