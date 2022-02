Le geste de Vincent Kompany à la base d'une sculpture "Fair-Play" à Ganshoren

28 février 2016, finale de la Coupe de la Ligue, Wembley. Liverpool affronte Manchester City. Au bout d’un 1-1, la séance de tirs au but a lieu. Score final : 1-3, Manchester City remporte la coupe. Vincent Kompany va féliciter les joueurs adverses avant même de fêter la victoire avec son équipe. Récompensé d'un prix pour ce geste Fair-Play (reçu par son père, Pierre Kompany) Vincent Kompany est à la base d'une collaboration entre le Panathlon et Pierre Kompany.

6 ans plus tard, une sculpture symbolique prend place à Ganshoren. Une symbolique que nous explique l’artiste, Isabelle de Bellefroid, "C’est le symbole de l’union, des 4 mains, du Fair-Play tout simplement dans le milieu sportif et au-delà. J’espère que ça inspirera d’autres gens".

Philippe Housiaux va même plus loin, pour lui la symbolique est forte, "c’est une forme d’aboutissement, une manière de mettre en exergue toutes les valeurs du sport, du respect, de la solidarité, de l’entraide et de l’esprit d’équipe. C’est ça, ces 4 mains qui s’entrecroisent, qui se tiennent, sont la preuve que le sport est la plus grande famille qui soit mais qui ne fonctionne que si elle est unie et si elle est réunie par le truchement du relais du Fair-Play, du relais du Panathlon et aussi via une œuvre magistrale comme celle-ci, qui est une première Européenne".