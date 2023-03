Le gérant d'un Proxy témoigne: "les étudiants sont disponibles là où les autres le sont moins"

Alors les étudiants, de la main d'œuvre bon marché? "C'est une question de rentabilité, c'est certain", reconnaît le patron. "Mais pas uniquement. Ils sont plutôt bien payés, environ 15€ de l'heure. Eux aussi y trouvent leur compte. Aujourd'hui, les étudiants doivent de plus en plus s'assumer seuls. Ils payent leur logement, leurs études et leurs loisirs. Je leur permets d'avoir une expérience professionnelle de qualité, en étant bien entourés, dans un cadre et un environnement favorables. Tout le monde y gagne." Les finances du magasin aussi. En 20 ans, le Proxy Delhaize de Rixensart a doublé son chiffre d'affaires. Alors quand on lui demande si il pourrait engager davantage d'employés pour limiter les jobs flexibles et précaires, la réponse fuse : "Je renvoie la patate chaude au gouvernement. Tant que les charges sociales et patronales seront aussi élevées, ce sera difficile pour moi, en tant qu'entrepreneur indépendant, d'inverser la tendance."