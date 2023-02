Le gérant d’un commerce flamand poignarde à mort un « intrus » : que dit le droit belge sur la légitime défense ?

Une nuit d'octobre 2018, Dominique Castronovo, pompiste à Comblain-au-Pont, dort dans un fauteuil de son bureau. Il est réveillé par des bruits et se retrouve nez-à-nez avec de jeunes voleurs. Les trois personnes prennent la fuite mais l'homme sort de la station et tire sur leur voiture. Une balle traverse le coffre et tue l’un des cambrioleurs, âgé de 19 ans. Trois ans plus tard, ce pompiste sera condamné à 3 ans de prison avec sursis et à verser 60.000 euros de dédommagements aux parents de la victime. Le tribunal qualifie les faits d’"homicide involontaire" et estime qu’il n’y avait pas d’intention de tuer au départ.



Plus loin, à Tilff, toujours en province de Liège, Jean-Claude Bens, bijoutier alors âgé de 67 ans, est attaqué en rue près de son domicile par deux jeunes en novembre 2011. Déjà victime de plusieurs agressions, le bijoutier porte une arme, mais pour laquelle il n’a aucun permis. Au moment de l’assaut, il attrape son fusil et dégaine. L’un des deux assaillants meurt sur le coup, l’autre prend la fuite, blessé à la main. Ici le tribunal correctionnel de Liège estime qu’il y a bien eu légitime défense. Le bijoutier est tout de même condamné à 4 mois de prison pour port illégal, détention d’arme et détention de munitions.



Enfin en décembre 2010, dans une bijouterie de Tubize, deux braqueurs tentent un hold-up en plein jour. Armé d’un fusil factice et encagoulés, les deux jeunes hommes entrent dans la bijouterie et malmènent la femme et la fille du gérant, Paul Olivet. Celui-ci arrive et fait feu avec son fusil de chasse. Le jeune homme de 15 ans est tué sur le coup, son complice lui est mis en joue jusqu’à l’arrivée de la police. Dans cette affaire, la chambre du conseil de Nivelles a estimé que le bijoutier avait agi en état de "légitime défense".



Bien souvent dans ces affaires, les habitants des localités concernées font entendre leur mécontentement de voir un "honnête citoyen" enfermé, même brièvement.