"Le genre du capital" : l’intime est politique

L’œuvre qui nous intéresse est plus spécifiquement axée sur les inégalités du patrimoine immobilier et sur les héritages en cas de divorce ou de décès. Ces échanges avec des avocats et des notaires qui perpétuent les inégalités tant dans leur façon de travailler que dans un entre-soi qu’ils assument malgré eux sans vouloir changer le système.

Cela démontre que ce système profite surtout aux plus riches et aux plus nantis car au-delà de cette question du genre, il est à noter que les inégalités se retrouvent également dans toutes les classes sociales. Chacun·e use des moyens à sa disposition pour tirer la couverture à soi et bénéficier d’un maximum d’argent.

Avec des petites magouilles, les cabinets favorisent certaines personnes au détriment d’autre et les inégalités se ressentent dans le traitement des affaires. Avec de l’argent, on bénéficie d’avocats compétents. Avec de faibles moyens, on ne mérite que des avocats rémunérés par l’aide juridictionnelle qui est donc parfois moins investie.

Dans cette bande dessinée, nous apprenons également qu’en 2013 s’est créé un collectif Au tribunal des couples, auquel Bessiere et Golac ont participé. Ce thème de l’argent dans les couples est donc une question centrale dans leur recherche.