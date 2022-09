Le genre de l’enseignant·e influence-t-il le jugement des parents d’élèves ?

Certains enfants ont peur d’avoir un professeur homme , parce qu’il représente encore aujourd’hui l’autorité, la force et la rigueur. "Ces enseignants sont donc réduits à leur masculinité, ramenés strictement à leurs caractéristiques viriles."

Les institutrices chercheraient à tout contrôler. Au point que certains garçons se sentiraient humiliés par leurs remarques. Dans notre société, on veut que les femmes soient chaleureuses, humaines, maternelles. Selon Lirim Tasdélèn , une enseignante moins indulgente ou fortement autoritaire déclencherait l’agacement, voire la révolte. Elle serait jugée comme dirigiste ou trop contrôlante et comme une personne qui prive les élèves de liberté en usant d’une autorité abusive.

Les institutrices se comportent comme des mères. Certaines mamans apprécient ce côté maternel, pour ce qui est du relationnel ou des petits bobos. D’autres leur reprochent d’avoir une attitude trop 'maternante', qui n’a pas sa place à l’école.

