Le Genoa, géré par 777 Partners comme le Standard, de retour en Serie A un an après

Le Genoa est assuré de remonter en Serie A, la première division italienne, la saison prochaine. Le club, qui appartient 777 Partners comme le Standard, a battu Ascoli 2-1 samedi, lors de la 36e journée de la Serie B, et profite du faux-pas de Bari à Modène (1-1) pour valider son retour parmi l'élite du football italien.

Mattia Bani (16e) et Milan Badelj (63e) ont marqué les buts du Genoa samedi, alors que Massimo Coda (63e) a manqué un penalty. Davide Marsura (68e) a réduit l'écart. Après 36 journées, le Genoa est deuxième avec 70 points. Bari compte 62 unités et ne peut plus rejoindre le 'Grifone' lors des deux derniers journées. Frosinone (74 points) était déjà assuré de la promotion. Les deux premiers sont directement promus en Serie A, les clubs classés de la troisième à la huitième place disputent des barrages pour le dernier ticket. Relégué au terme de la dernière saison de Serie A, le Genoa ne sera resté qu'un an en deuxième division. La saison n'avait pas tellement bien commencé pour les 'Rossoblu', qui avaient licencié Alexander Blessin (ex-Ostende) en décembre après une série de cinq matchs sans victoire et une cinquième place au classement.

Sous les ordres de l'ancien champion du monde Alberto Gilardino, le club a engrangé 14 victoires et 6 partages pour une seule défaite en 21 rencontres et est remonté au classement jusqu'à obtenir la promotion à deux journées de la fin du championnat.