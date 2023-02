Le génie Musiala, l’éternel Müller et le 'poison' Choupo-Moting : les armes offensives du Bayern face au Paris Saint-Germain

Leroy Sané, Kingsley Coman et Serge Gnabry risquent d’être des épines dans le flanc – et sur les flancs – du PSG mardi soir. Mais la menace principale pour les Parisiens pourrait venir de l’axe et de l’avant-centre Eric Maxim Choupo-Moting.

Le Camerounais a hérité du difficile rôle de successeur de Robert Lewandowski à la pointe de l’attaque bavaroise. S’il ne peut pas vraiment rivaliser avec les monstrueuses stats du Polonais (7 buts en 14 matches de Bundesliga cette saison), Choupo-Moting se démène pour peser sur les défenses adversaires et favoriser les incursions de ses équipiers.

Une tâche qu’il assurera également face au PSG, une équipe dont il connaît qualités et défauts (il y a joué en 2018-2019 et 2019-2020) et à qui il sait comment faire mal. La saison dernière, l’attaquant camerounais avait en effet trouvé la voie des filets par deux fois face aux Parisiens.