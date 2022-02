Le génie du mois : Comment ne bosser que 10 minutes par jour sans se faire cramer

C’est une histoire incroyable qui, comme toute bonne anecdote, a été trouvée sur le réseau social Reddit. Depuis maintenant 2 ans, beaucoup d’entre nous connaissent les joies du télétravail, celle de faire des visio en pyjama, de répondre à un mail en regardant une série, de se faire un petit dîner bien sympa mais d’être dérangé par Carole qui veut savoir "OU SE TROUVE LE PV DE LA REUNION DE CE MATIN" (Carole ne sait pas comment désactiver la majuscule).

Si vous pensiez être rusé comme personne parce que vous avez trouvé qu’en bougeant votre souris tous les quarts d’heures sur Teams ça donnait l’impression que vous étiez connecté et au travail, sachez qu’un homme est bien plus rusé que nous tous.

Il est ingénieur en informatique et avait été engagé par une société d’avocat. Son travail consistait à récupérer des preuves servant aux procès et à les mettre en sécurité dans un cloud. Notre ingénieur préféré a vite compris que son boulot était répétitif et ennuyeux au possible alors, une fois le télétravail officialisé, il code en une semaine un programme qui automatise toutes ses tâches quotidiennes. Il lance le logiciel le matin, tout se fait automatiquement et le soir il vérifie si tout s’est bien passé.

En tout, l’homme annonce travailler 10 minutes par jour pour un salaire annuel de 90.000 $. Il n’éprouve pas vraiment de remords à avoir utilisé cette technique étant donné que le travail est fait chaque jour, que sa mission est remplie et que cette petite astuce lui a permis de se consacrer à un projet personnel dont il ne veut encore donner aucun détail…

Chapeau à lui, la fainéantise nous fait décidément nous dépasser !