Le génie de Mozart

Quand il grandit, son père confie que Wolfgang Amadeus devient parfois très impétueux. Il aime faire des plaisanteries, il aime provoquer aussi. Son père s’inquiète. Un peu trop peut-être ? Il lui dit que c’est le premier pas vers la familiarité, qu’il ne faut pas trop la rechercher en ce monde si on veut continuer à être respecté. Mozart a bon cœur. Il donne toute sa confiance et toute son affection. Il laisse libre cours à sa spontanéité et son naturel. Il avait aussi beaucoup d’humour. Il écrivait des lettres exubérantes à sa sœur et des lettres un peu grivoises à sa cousine Anna Maria Thékla. Mozart lui écrit par exemple " Je serai vraiment en état d’apaiser, tempérer, ou adoucir votre séduisante beauté dont la colère s’exhale à coups de pantoufle, c’est une question à laquelle je veux répondre. Mais je veux y répondre à fond. Adoucir veut dire beaucoup de choses : on porte doucement quelqu’un dans une litière. Je suis par nature très doux et je mange aussi volontiers de la moutarde, particulièrement avec le bouilli. Oui, mon cher petit violoncelle, ainsi va le monde : l’un a la bourse, l’autre l’argent, et celui qui n’a pas les deux, n’a rien. Et rien, c’est la même chose que très peu, et peu ça n’est pas beaucoup, en sorte que rien est toujours moins que peu et peu toujours plus que pas beaucoup… Votre très humble et très obéissant serviteur. Ma sœur vous envoie mille baisers cousinesques, et le cousin vous donne ce qu’il n’eut pas le droit de vous donner. Adieu, ange ! Mozart s’était aussi amusé à composer des canons sur des textes tout à fait incongrus !