Le généticien Lluís Quintana-Murci : "Nous sommes tous métis"

Il faut savoir qu’en Europe, au début du 20e siècle, avant l’arrivée des vaccins et des antibiotiques, seuls 38% de la population arrivaient à l’âge de 40 ans. Aujourd’hui, 98% de la population européenne arrivent à cet âge. Grâce à l’amélioration de l’hygiène, aux antibiotiques et aux vaccins, on a augmenté la longévité et la qualité de vie des individus. La sélection naturelle a été légèrement modifiée. Or, rien n’est parfait dans la nature, il y a un certain prix à payer.

"Pendant 98% de notre histoire, on a sélectionné les mutations qui ont rendu notre système immunitaire extrêmement combatif. Quand vous enlevez, dans certaines parties du monde, cette présence et cette pression des pathogènes, ces mêmes mutations et ce système immunitaire très réactif peuvent se retourner contre nous-mêmes, chez certaines personnes, et être à la base de l’incidence accrue de certaines maladies auto-immunes, inflammatoires et allergiques", précise Lluís Quintana-Murci.