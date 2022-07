Le Gendarme se marie : le classique porté par Louis de Funès en 4 anecdotes

Pour les cinéphiles et pour un grand nombre de fans, cet épisode est considéré comme le plus drôle et le plus réussi de la série. Avec environ 7 millions d'entrées dans le monde, Le Gendarme se marie est le deuxième volet le plus lucratif de cette hilarante saga, derrière l'incontournable Gendarme à Saint-Tropez qui avait fait 1 million de plus.