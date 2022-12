Le gendarme et les maisons hantées : Emile Tizané, ce policier devenu chasseur de fantômes

Dans son ouvrage volumineux et passionnant Apparitions : les archives de la France hantée, le chercheur Philippe Baudouin revient sur des grandes histoires paranormales qui se sont déroulées en France et pour lesquelles on possède une véritable documentation. Dans un chapitre intitulé L’ensorcelée des deux Sèvres, une affaire de maison hantée datant de 1943, on découvre un personnage attachant et incroyable : Emile Tizané, le seul et unique gendarme chasseur de fantômes !