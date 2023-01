Le Gecko : est-ce un animal avec lequel on peut avoir une vraie complicité ?

Certains animaux de compagnie un peu étrange attirent parfois la sympathie… C’est le cas de ce petit lézard ! Dans le 6/8, Bénédicte Flament en dévoile un peu plus sur ce curieux petit animal qu’est le gecko.

Le gecko léopard

À l’état sauvage, le gecko léopard vit dans les zones arides et rocailleuses de l’Asie, de l’Inde et du Pakistan. Son poids se situe aux alentours de 80 g et sa taille de 25 cm. Il a une espérance de vie assez longue, de 15 ans. En général, le gecko léopard sera jaune avec des taches noires mais il existe des multitudes de mutation et de dessins…

On distingue facilement la femelle et le mâle. Chez le mâle, en le mettant sur le dos, on observe des pores fémoraux en forme de V et deux renflements appelés hémipénis. Chez la femelle, rien n’est visible.

Est-ce un animal avec lequel on peut avoir des vraies complicités ?

Il ne faut pas réellement s’attendre à une relation fusionnelle avec ce type de petit animal, ce n’est pas un chien qui fait preuve réellement d’affection et d’attachement à son maître et le montre.

Comme la plupart des reptiles, le gecko n’aime pas être manipulé. Mais dans certains cas, une complicité réelle peut s’installer avec le Gecko. Cependant, tenter une manipulation une fois par semaine peut se révéler utile pour éviter le stress des consultations chez le vétérinaire en cas de soins nécessaires.