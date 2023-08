Le géant taïwanais de la puce électronique TSMC va ouvrir sa première usine européenne en Allemagne

Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC a donné mardi son feu vert à l’implantation de sa première usine européenne à Dresde, dans l’est de l’Allemagne, un projet de plus de dix milliards d’euros qui va renforcer le continent dans ce secteur industriel stratégique.

Le conseil d’administration du groupe, premier fabricant au monde de semi-conducteurs, a officialisé la décision attendue depuis des mois, annonçant dans un communiqué que l’entreprise taïwanaise investirait près de 3,5 milliards d’euros dans la future usine.

TSMC détiendra 70% du projet et va collaborer avec trois partenaires européens, le néerlandais NXP et les allemands Infineon et Bosch, impliqués à hauteur de 10% chacun.

"Les investissements totaux devraient dépasser 10 milliards d’euros sous forme d’injections de fonds propres, d’emprunts et d’un solide soutien de l’Union européenne et du gouvernement allemand", détaillent dans un communiqué les quatre partenaires. Le gouvernement allemand s’est aussi engagé pour les coûts de construction et devrait, à cette fin, débloquer 5 milliards d’euros provenant de son fonds pour le climat, sous réserve d’accord de la Commission européenne, d’après le quotidien économique Handelsblatt.