Le géant pharmaceutique suisse Novartis va couper plus de 7% de ses effectifs dans le monde

Le géant pharmaceutique suisse Novartis va couper 8000 postes dans le monde, soit un peu plus de 7% de ses effectifs, dont 1400 en Suisse, dans le cadre de la réorganisation de ses activités.

En avril, le groupe qui emploie 108.000 personnes au niveau mondial avait dévoilé une simplification de sa structure, prévoyant notamment de regrouper l’oncologie et ses autres activités pharmaceutiques au sein d’une même division.

Le groupe n’avait alors pas donné d’indications sur les suppressions de postes, mais plusieurs titres du groupe de presse suisse Tamedia ont révélé mardi le détail des chiffres, dont ceux pour la Suisse où le groupe emploie actuellement 11.600 personnes.

En Belgique, plus de 2000 personnes travaillent pour Novartis, qui dispose d’une usine de production depuis 1977 à Puurs (province d’Anvers). Le siège social belge se situe, lui, à Vilvorde. Dans quelle mesure ces implantations belges pourraient-elles être touchées par les suppressions d’emploi ? Cela n’est pas encore clair mais devrait être connu "dans les prochains mois", a précisé un porte-parole de Novartis Belux.

Dans un courriel adressé aux salariés, le directeur général, Vas Narasimhan, a expliqué que la nouvelle structure sera "à la fois plus légère et plus simple" mais cela "entraînera malheureusement des suppressions de postes", a révélé le journal suisse alémanique Tages-Anzeiger.