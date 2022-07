Le géant pharma GSK investit 70 millions à Wavre pour produire un vaccin contre le RSV, un virus respiratoire

Le "navire amiral" du BW

La division "vaccins" représente actuellement 20% du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’activité GSK, soit 39,5 milliards d’euros en 2021. Emmanuel Amory les envisage sous un mot-clé, un néologisme : la "GloBELisation", à savoir une globalisation ancrée en Belgique. GSK en chiffres, ce sont plus de 20 vaccins différents, et 21 candidats vaccins en développement. L’entreprise avance que plus de 90% de ses vaccins offrent une protection supérieure à 90%. Outre le site de Wavre, GSK possède 12 sites de production dans le monde, et 17.000 salariés, dont 9000 rien qu’en Belgique, dans un rayon de 15 kilomètres.

En Brabant wallon, 3 sites sont au cœur des activités : à Rixensart, GSK se concentre sur la recherche et développement ; à Wavre, sur la production et l’emballage ; et à Gembloux, sur la distribution.

A côté des vaccins, le nouveau patron insiste sur deux autres pôles de développement : l’immunothérapie et le travail sur la résistance des bactéries aux antibiotiques.

Et le Covid-19 ?

La première version du vaccin contre le Covid-19 que GSK entendait développer avec le français Sanofi ne verra jamais le jour, faute d’efficacité suffisante. L’entreprise mise maintenant sur la deuxième version, avec l’espoir qu’elle pourrait devenir un "booster" combinable avec les vaccinations antérieures par d’autres produits et qui serait, grâce à l’utilisation d’un adjuvant, plus efficace sur des populations âgées.