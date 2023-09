Le gazon maudit de la Royale Union Rixensartoise, ne résistera plus très longtemps

Les responsables du club de foot de Rixensart sont de plus en plus inquiets de l’état de leur terrain synthétique, qui n’a plus rien d’un billard.

Frédéric Van Espen, s’occupe des relations entre le club et la commune de Rixensart, et pour lui la situation est de plus en plus critique : "Le terrain a quasi 20 ans. Un terrain comme celui-ci a en général une durée de vie de 10 ans. Ici il s’use, il devient très très dur. Il devient dangereux, on risque des graves blessures, des entorses, des soucis aux genoux ou encore des brûlures".

L’autre stress du club c’est de voir des matchs annulés à cause de l’état du terrain :"Si un arbitre décide que le terrain n’est pas conforme, qu’il est trop dangereux, il pourrait décider de ne pas jouer, et Rixensart perdrait par forfait. A terme cela pourrait avoir des conséquences sur le label ACFF du club. Cela aurait des conséquences financières mais aussi sportives. Rixensart n’aurait plus accès aux compétitions provinciales, on glisserait vers les compétitions régionales. Beaucoup de joueurs partiraient et ce serait doucement la mort du club".

Un club qui compte plus de 400 joueurs et 23 équipes. Les dirigeants doivent refuser de nouveaux affiliés, parce qu’avec un terrain synthétique en fin de vie, et un terrain en herbe sur-utilisé, cela ne suit plus.