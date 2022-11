Le gaz wallon, la solution face à la crise énergétique ?

Le troisième obstacle, et non des moindres, est environnemental. La perspective de devoir stimuler ? voire fracturer la roche, comme pour l’extraction du gaz de schiste, fait bondir certains défenseurs de l’environnement.

"L’exploitation de ce gaz", peut-on lire sur le site web d’Etopia (ex Inter-environnement Wallonie), "impliquerait des techniques d’injection de liquide ou de gaz dans le sol pour fractionner/stimuler la roche et permettre l’échappement du gaz. Aujourd’hui, suite à son utilisation intensive pour extraire les gaz de schiste notamment aux États-Unis, les conséquences de la fracturation sur l’environnement sont connues et inacceptables : elle augmente la pollution de l’environnement, accroît l’activité sismique, augmente l’effet de serre en relâchant beaucoup de méthane dans l’atmosphère et est susceptible de rendre l’eau courante inflammable."

Le charbon est une roche plus tendre que le schiste, naturellement plus fracturé et plus riche en gaz.

"La fracturation hydraulique n’est pas systématiquement employée pour exploiter le gaz de houille", nuance Jean-Marc Baele, géologue à l’Université de Mons. "Quand elle l’est, c’est moins brutalement et sans additifs chimiques. Le charbon est une roche plus tendre que le schiste, naturellement plus fracturé et plus riche en gaz."