Le Gaume Jazz Festival, les Arts de la Rue à Chassepierre et Le Royal Festival de Spa

Le Gaume Jazz Festival !, direction le sud de la Belgique les 11, 12 et 13 août 2023 à Rossignol (Tintigny), pour ce festival belge qui offre un cocktail multisaveurs de jazz pour tous.

Au programme de ces trois jours ; 24 concerts avec plus de 120 musiciens de 12 pays différents. Mais aussi deux hommages à Serge Gainsbourg par le Brussels Jazz Orchestra et Camille Bertault, sacrée chanteuse jazz 2023 aux Victoires du Jazz. Pour les enfants jusqu’à 12 ans, c’est gratuit. Vous êtes les bienvenues en famille ! Toutes les infos sur : www.gaume-jazz.com

Les 19 et 20 août 2023, Chassepierre sera à nouveau le théâtre à ciel ouvert de son Festival International des Arts de la Rue.

Quelque 25.000 spectateurs de tous âges sont attendus. Pour cette 49e édition, "des délires aux idées claire " traverseront les rues et les prairies du petit village gaumais avec plus de 50 compagnies qui réaliseront, pour votre plaisir, des prouesses d’équilibres entre leurs idées et leurs délires.

Le Royal Festival de Spa bat son plein avec une programmation festive, plus éclectique que jamais.

Créé en 1959, Le Festival de Théâtre de Spa, aujourd’hui nommé Le Royal Festival, c’est l’incontournable Festival des Arts de la scène chaque été à Spa. Au programme ; Théâtre · Cirque acrobatique · Clown, Comédie musicale, concerts et spectacles musicaux Stand-up et comédies · Magie · Arts de la rue et spectacles jeunes publics. Des spectacles événements aussi, des premières belges et européennes. Le festival Royal de Spa se déroule jusqu’au 20 août 2023.