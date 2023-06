Le Gault&Millau lance une édition inédite : un vent nouveau pour les vignes belges ?

Le vin belge se porte bien pour ne pas dire très bien : tout le monde connaît au moins un vin belge qu’il soit pétillant ou pas. Vous l'ignoriez peut-être, mais il en existe en réalité plus de 170 ! Le célèbre Gault & Millau vient de proposer une nouvelle édition dédiée aux vins du plat pays, l'occasion d'en parler avec son CEO, Marc Declerck, mais également avec le sommelier belge Éric Boschman.

Comme l'explique Marc Declerck au sujet de la rédaction de ce guide : "Au niveau de la demande, tout ce qui est local est de plus en plus prisé. Une trentaine de sommeliers, parmi les plus grands sommeliers belges, ont participé à la sélection des vins. Il y a de plus en de demande également, ça nous paraissait un bon cocktail." Et de rappeler la qualité du vin belge, notamment des vins rouges qui ont agréablement surpris le patron du Gault & Millau.

Interrogé à propos du vin belge, Eric Boschman, sommelier, confirme : "La Belgique progresse d'une façon vertigineuse. C'est très surprenant. On est entrain de vivre quelque chose qui est unique au monde."