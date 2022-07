Le gaslighting s'installe dangereusement sur les réseaux sociaux et les femmes en sont les premières victimes

Pendant le procès de Johnny Depp et Amber Heard, de nombreuses personnes ont relayé la condamnation de l'actrice sans mentionner que Johnny Depp avait lui aussi été condamné pour les mêmes faits.

Le phénomène de gaslighting a encore plus été mis en lumière avec les accusations contre le youtubeur Léo Grasset (ou "DirtyBiology"). Sept femmes déclarent avoir subi des "violences psychologiques", une manipulation allant jusqu'à leur faire croire qu'elles étaient déraisonnables.

Sur les réseaux, les défenseurs du Youtubeur sont nombreux à discréditer ces femmes en modifiant leurs propos comme @c_lannes, qui écrit : "Une agression sexuelle présumée, ok, et tout le reste c'est : 'ouin ouin il me répondait quand il voulait, il s'est moqué de moi, ouin ouin il m'a 'kidnappée émotionnellement', ouin ouin les hommes ils sont méchants". Les femmes sont une cible facile pour ces internautes, surtout dans des situations où elles sont affaiblies par la médiatisation de leur histoire.