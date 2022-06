Le garum : cette recette millénaire qui ressemble à l’umami et peut pimper vos plats avec originalité

Dans la série des aliments fermentés, on a trouvé le moyen de relever vos carpaccios de poisson et vos poke bowls de saumon avec une recette que s’approprient de plus en plus de chefs : le garum. On vous dit tout sur cette recette que concoctaient déjà les Romains et les Grecs.

Vous prenez les chairs, mais aussi les arêtes ou encore les viscères de daurades, bars, maquereaux, sardines… Vous plongez le tout dans une grande jarre et vous remplissez de sel. Ensuite ? Vous attendez le temps que la fermentation fasse son effet.