Le gardien strasbourgeois Matz Sels élu meilleur gardien de Ligue 1

Matz Sels, titulaire indiscutable dans les cages de Strasbourg depuis 2018, a été élu meilleur gardien de Ligue 1 par les entraîneurs de gardiens de buts dans les clubs pros.

Alors que quelques jours auparavant, lors de la remise des trophées UNFP, c’est Gianluigi Donnarumma, portier du PSG, qui a été élu meilleur gardien de Ligue 1, ce mardi, l’Association des entraîneurs de gardiens (AEGB) en a décidé autrement en mettant à l’honneur Matz Sels lors de la remise des trophées Bruno Martini. Le gardien originaire de Lint a reçu son trophée de la part du portier du Chelsea, Edouard Mendy.

Le gardien belge, alors qu’il brillait pour ses débuts en première division avec La Gantoise, gagnante pour la première fois du championnat belge en 2015, reçoit le prix de meilleur gardien de la Pro League en 2016. Peu de temps après il rejoint Newcastle United où il ne parvient pas à se démarquer et à trouver sa place de titulaire. Il revient alors dans le championnat belge, à Anderlecht pour une saison. En 2018 il débarque à Starsbourg. Il y trouve rapidement son rôle de portier titulaire et est élu meilleur Strasbourgeois dès sa première année au Racing. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en 2020, le gardien revient de loin et a parfaitement rebondi. Depuis 2021 Matz Sels a fait partie à deux reprises de la sélection de Roberto Martinez et il se prépare sans doute à disputer sa première Coupe du Monde cet hiver au Qatar.