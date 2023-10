Le gardien du Sparta Prague part à la chasse aux pâquerettes et offre un but gag au Betis

Chaque soirée d’Europa League nous promet des faits plus insolites que les autres. Ce jeudi soir, c’est le portier du Sparta Prague Peter Jensen qui s’est mis en évidence malgré lui.

Le Real Betis accueillait les Tchèques du Sparta Prague à l’occasion du deuxième match du groupe C de l’Europa League, jeudi. Alors que le score était de 0-1 en faveur des visiteurs suite à un but éclair de Veljko Birmancevic (0-1, 3'), le malheureux Jansen a remis les Espagnols dans la rencontre quelques minutes plus tard.

Voulant anticiper un long ballon adverse, le gardien danois est sorti de son rectangle et, surpris par le rebond, a laissé filer le cuir dans son dos… Pour le plus grand bonheur d’Assane Diao, qui a bien senti le coup (1-1, 9').

Manque de bol pour le gardien, qui s’en voudra encore plus : Isco a donné la victoire aux "Verdiblancos" dans le dernier quart d’heure (2-1, 79').