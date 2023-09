Le gardien du PSG Sergio Rico espère revenir "avant la fin de l'année"

Le gardien remplaçant du Paris SG Sergio Rico a exprimé son désir de revenir "avant la fin de la saison", samedi dans une vidéo diffusée par le club, quatre mois après son grave accident de cheval.

Sorti le 18 août de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville, l'Espagnol de 29 ans a reçu la visite du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi vendredi et a donné une interview à PSG TV.

"Le 22 septembre prochain j'aurai un nouveau test. On va voir si la récupération suit le bon rythme, a-t-il expliqué. J'espère que ce sera une bonne nouvelle et que le médecin me donnera un peu plus de liberté pour faire du sport ou quelque chose qui me préparera à revenir le plus vite possible avec l'équipe, avec Paris".

"C'est en fin de compte ce que je veux, ce que je désire, et mon but ultime est de revenir cette année pour être avec l'équipe avant la fin de la saison", a-t-il continué, remerciant par ailleurs ses coéquipiers pour les messages de soutien qu'il a reçus.

Sergio Rico a été admis à l'hôpital Virgen del Rocio de Séville le 28 mai pour un traumatisme crânien à la suite d'un accident avec un cheval lors du pèlerinage du Rocio, dans le sud de l'Espagne.

Après plusieurs jours dans le coma, le gardien de but a quitté l'unité de soins intensifs de l'établissement le 5 juillet.