Le gardien de la Lazio égalise dans les arrêts de jeu face à l’Atlético Madrid

Scénario incroyable dans le match entre la Lazio de Rome et l’Atlético Madrid. Ivan Provedel a égalisé à la 95e minute, sur un coup de tête rageur. Un but en or qui a permis à la Lazio de recoller au score (1-1).

Pablo Barrios avait ouvert la marque à la 29e minute pour l’Atlético Madrid, son tir de loin étant dévié par Daichi Kamada dans son propre but. On pensait que les Madrilènes d’Axel Witsel allaient revenir de Rome avec les trois points.

En toute fin de rencontre toute la Lazio est montée dans le rectangle de Jan Oblak. Ivan Provedel, le gardien italien de 29 ans, a sauté plus haut que tout le monde pour propulser le ballon au fond de la cage du portier slovène.

Le portier de la Lazio était aux anges au terme de la rencontre: "C'est une émotion incroyable, je ne suis pas habitué à marquer. Quand j'ai vu qu'il y avait corner, je suis monté pour jouer le tout pour le tout. Le plus important, ce n'est pas mon but, c'est d'avoir sauvé ce point", a insisté Provedel, qui est le quatrième gardien à marquer en C1.

Dans ce groupe E, Feyenoord qui a battu le Celtic (2-0) est seul en tête. Juste derrière on retrouve la Lazio et l’Atletico Madrid avec 1 point. Le Celtic ferme la marche.