Le gardien d'Everton Jordan Pickford arrête un penalty face à Leicester grâce à sa gourde

Jordan Pickford a aidé Everton à éviter la défaite face à Leicester ce lundi lors de la 34e journée de Premier League en arrêtant notamment un penalty grâce à sa gourde. Le gardien anglais permet aussi à son équipe de partager l’enjeu et de toujours croire au maintien alors qu’il ne reste que quatre matches à disputer en championnat.

C’était le match de la peur ce lundi soir. Everton se déplaçait à Leicester dans une rencontre de bas de classement. Si les visités sont pour le moment sauvés, ils ont cependant manqué une belle opportunité de prendre les trois points. La faute notamment à un bon Jordan Pickford.

Le gardien de but a arrêté un penalty en fin de première période. Un arrêt rendu possible grâce à un copion. Sur la gourde du joueur d’Everton, on peut voir l’endroit où chaque joueur de Leicester tire le plus souvent lors de cet exercice pas toujours facile. Ici, les consignes lui indiquaient que James Madison tirait 60% de ses penalties dans l’axe du but. Si Pickford a feinté au début, le portier anglais est resté au centre de son but pour repousser la frappe de Madison.

Si on regarde sur toute sa carrière, Pickford n’est pas si maladroit dans cet exercice. Au total le portier anglais a dû faire face à 58 penalties. Il en a stoppé 12 soit un pourcentage d’arrêt de 20,68%.

Le match s’est terminé sur un partage deux buts partout. Au classement général, Everton est 19e et toujours relégable avec 29 points. Leicester est pour le moment sauvé avec 30 points.