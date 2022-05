Le gaming, le nouveau terrain de jeu de TikTok qui peut rapporter gros.

C'est au Vietnam que TikTok a expérimenté sa nouvelle option. Le réseau social chinois souhaite se lancer sur un nouveau terrain de jeu, celui du gaming. Une nouvelle offre que certains utilisateurs au Vietnam ont pu tester. Si les premiers retours s'avèrent concluants, ces mini jeux pourront être déployés au niveau mondial. Douyin, la version chinoise de l'application, propose pourtant déjà cette option depuis 2019.

Tout comme Netflix, TikTok compte bien jouer sur le terrain de jeu du gaming, qui a explosé. En 2021, l'industrie du jeu vidéo a réalisé plus de 180 milliards de dollars, dont 52%, soit 93,2 milliards de dollars rien qu'avec les jeux sur smartphones et tablettes, dépassant ainsi les secteurs traditionnels des consoles et des PC, selon le rapport de Newzoo. Un marché plus que prometteur pour les réseaux sociaux et autres plateformes de streaming.

Depuis la pandémie, TikTok a su diversifier ses contenus pour attirer plus de marques.

Après les live shoppings, la Fashion Week et les tapis rouges du Festival de Cannes et des Grammy's, la plateforme chinoise fait cap sur l'univers du gaming. En 2021, TikTok avait déjà dévoilé son virage vers le monde des jeux vidéo en annonçant "TikTok Live Studio", une plateforme encore en test qui se rapproche de Twitch et permet aux utilisateurs de diffuser leur partie de jeu vidéo en direct. Le réseau social avait également lancé "The Game Room", un rendez-vous mensuel et en direct sur les jeux vidéo.