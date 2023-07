Le gaming c’est aussi aux Ardentes !

Cette année, la Gaming Zone est soutenue par divers partenaires tels que Paco Rabanne, Cupra, Logitech G, Proximus, Next Level Jobs et Cronos Wallonia qui a fait le choix audacieux de se positionner comme partenaire principal. Etienne Goffin, Group Coordinator chez Cronos Wallonia, explique : "Nous sommes fiers de participer à l’organisation de la Gaming Zone du festival Les Ardentes en tant que partenaire principal. Cela nous offre une occasion unique de mettre à profit nos compétences IT et digitales afin d’offrir une expérience à la hauteur des exigences des festivaliers. Le tout dans l’un des environnements les plus exigeants qui soit – une zone gaming au cœur d’un festival de musique majeur."