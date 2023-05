Le #gamergate : quand le cyberharcèlement est récupéré par l’extrême-droite

16 août 2014. Zoë Quinn est une développeuse de jeux vidéo indépendants. A 27 ans, elle vient de sortir son tout premier jeu. La jeune femme est à San Francisco, au restaurant avec des amis, quand son téléphone se met à vibrer. Quelqu’un a écrit quelque chose à propos d’elle, sur Internet. De minutes en minutes, son compte Twitter s’affole. Des insultes commencent à pleuvoir.

La jeune femme comprend rapidement ce qu’il se passe. Deux mois auparavant, elle a quitté un garçon appelé Eron. Une relation toxique et abusive. Et en effet, la plupart des messages renvoient à un blog spécialement créé pour l’occasion sous le nom de domaine : thezoepost, un interminable texte de 9000 mots, des captures d’écran de ses réseaux sociaux, des conversations privées qu’ils ont eu. Tout ça, pour dire en gros, que Zoë l’a trompé, et qu’elle a couché avec d’autres hommes, dont Nathan Grayson, un journaliste spécialisé dans les jeux vidéo. Et que si elle l’a fait c’est pour avoir un article positif sur son nouveau jeu vidéo. C’est ce texte-là que des dizaines, des centaines, des milliers de personnes sont en train de lire, de partager… Des hordes d’internautes qui vont commencer à traquer Zoë Quinn.