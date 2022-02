Le Galaxy S22 de Samsung sera en partie fabriqué avec des filets de pêche recyclés

“Présents dans nos océans pendant des siècles, ces " filets fantômes " sont responsables du piégeage et de l'enchevêtrement de la vie marine, d'endommager les récifs coralliens et les habitats naturels et même de se retrouver dans nos sources de nourriture et d'eau. Ces filets de pêche abandonnés perturbent l'équilibre délicat de notre environnement à un rythme alarmant. La collecte et la réutilisation de ces filets sont des premières étapes essentielles pour garder nos océans propres ainsi que pour préserver la planète et notre avenir collectif”, explique Samsung dans son communiqué de presse.

Pour le groupe sud-coréen, il ne s’agit que d’une première étape. Même si, à l’heure actuelle, on ne connaît pas précisément quelles parties du Galaxy S22 seront fabriquées à partir de ces filets de pêche recyclés.