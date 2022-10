Le "gahwa" ou café arabe, symbole d'"hospitalité" au Qatar.

Dans les majlis (pièces de réception des habitations et lieux centraux de la sociabilité, masculine essentiellement), c'est le chef de famille qui prépare le "gahwa" devant ses invités et les plus jeunes de ses fils font le service.

On le sert de la main gauche avec une cafetière traditionnelle appelée "dallah", qu'il faut remonter en versant pour refroidir la boisson.

On boit de la main droite dans de petites tasses baptisées "finjans" qu'on ne remplit qu'au quart pour ne pas se brûler les doigts et on déguste son café accompagné de dattes.

Quand on en a eu assez, après deux ou trois tasses, on agite son "finjan" sur les côtés plutôt que de dire "non, merci", vestige d'une époque où des sourds servaient dans les majlis pour éviter que ne fuitent les sujets sensibles, politiques et guerriers, qui y étaient discutés.