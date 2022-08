Le gâchis Anouar Ait El Hadj, comment en est-on arrivé là ? "Anderlecht l’a cassé mentalement"

Le 28 juillet 2019, Vincent Kompany effectue un retour princier au Parc Astrid. Etendard du nouveau projet mauve, il est accueilli par un tifo XXL. Face à Ostende, il fait jouer un onze de poussins et fait monter un certain Anouar Ait El Hadj (17 ans). Le Molenbeekois passe une première saison dans l’ombre mais s’apprête à éclore pour la deuxième saison estampillée "Trust The Process". C’est dans ce deuxième exercice qu’il se révèle, profitant d’une blessure de Verschaeren pour s’installer dans le onze. Lors d’un soir de grâce à Genk, il offre la victoire aux Mauves d’une frappe magistrale. En Playoffs 1, il est titulaire à part entière d’une équipe qui renoue avec le top 4. Avec 52% de temps de jeu répartis sur l’ensemble de la saison à 18 ans à peine, Kompany semble lui accorder une confiance aveugle. "La fin de saison régulière où Anderlecht a été accrocher in extremis les Champions Playoffs, c’est en partie grâce à lui", analyse Nordin Jbari. "Il avait trouvé une vraie complémentarité avec les autres joueurs et se montrait régulièrement décisif." Tous les voyants sont au vert pour connaître une deuxième saison faste, mais l’été qui suit va tout changer.