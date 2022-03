Le G7 "condamne fermement" le tir de missile par la Corée du Nord

Le G7 a condamné "fermement" vendredi "la poursuite des essais de missiles balistiques […] y compris le tir d’un missile balistique intercontinental (ICBM)" par la Corée du Nord, qualifiés de "violation flagrante" des obligations de Pyongyang vis-à-vis des Nations Unies.

"Ces actions inconsidérées menacent la paix et la sécurité régionales et internationales, posent un risque dangereux et imprévisible pour l’aviation civile internationale et la navigation maritime dans la région et exigent une réponse unie de la communauté internationale", ajoutent les ministres des Affaires étrangères des sept membres du G7 ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne, dans un communiqué.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, s’assurant ainsi que Pyongyang est prêt pour "confrontation de longue haleine" avec les Etats-Unis, a rapporté vendredi l’agence de presse d’Etat.

Baptisé Hwasong-17, le missile, qui est capable de frapper n’importe quelle partie du territoire américain, s’est abîmé dans la zone maritime économique exclusive du Japon.

Les signataires du texte demandent à la Corée du Nord "d’accepter les offres répétées de dialogue présentées par toutes les parties concernées, y compris les États-Unis, la République de Corée et le Japon" et d'"abandonner ses programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de manière complète, vérifiable et irréversible".