Le Futurisme en Europe s'expose au Musée Kröller Müller

La peinture n’est pas la seule discipline défendue. La sculpture, le théâtre, la musique, le bruitisme, le mobilier, le stylisme, l’architecture et la cuisine, entre autres, épousent l’esthétique d’un Nouveau Monde. Reconstruction futuriste de l’univers est un autre manifeste futuriste. Ecrit en 1915 par Giacomo Balla et Fortunato Depero, il formule l’idéal futuriste : l’union de l’art et de la vie. L’idée fait écho dans des mouvements comme De Stijl et le Bauhaus.

L’exposition rassemble des peintures et des sculptures, des meubles et des vêtements, des décors d’intérieur et des décors de théâtre, des livres et des œuvres graphiques, des céramiques et une bouteille de soda Campari.

Fabio Benzi, professeur émérite à l’Université " Gabriele d’Annunzio " de Chieti-Pescara (Italie), est le commissaire de l’exposition et l’auteur du catalogue.

Fabio Benzi est au micro de Pascal Goffaux.