Le futur quartier Léopold présenté aux Namurois

Réactions mitigées

A l'issue de cette réunion d'information, les réactions ont été mitigées parmi les quelques dizaines de citoyens namurois présents : "Je me réjouis que le quartier change, je suis très épaté par les images numériques qu'on nous propose" s'est ainsi enthousiasmé l'un des participant alors qu'un autre se montrait beaucoup plus réservé : "On nous vend un projet avec beaucoup de verdure, avec des déambulations piétonnes sur six ou sept niveaux, ce qui n'a rien à voir avec Namur".

Déjà avant la tenue de la séance, plusieurs voix se sont fait entendre pour dénoncer le projet de réaménagement tel que présenté par Besix Red, venant notamment du collectif de sauvegarde du Parc Léopold (aujourd'hui renommé Ramur) qui milite depuis une dizaine d'année pour préserver les dizaines d'arbres centenaires voués à disparaitre sur le site. Une poignée de militants avaient ainsi déployé une banderole et brandi quelques pancartes à l'entrée du batiment de la Bourse.