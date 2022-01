Le futur de la Maison Folie de Mons se précise, les résultats de la consultation citoyenne dévoilés

Depuis cette annonce, les Montois et Montoises avaient été invités à prendre part aux réflexions et aux discussions permettant de préciser les objectifs de la Maison du Projet pour les années à venir. L’idée d’un espace en perpétuel changement et connecté aux citoyens avait été définie assez rapidement dans le processus.

Le mois de janvier entamé, c’est le moment d’entrer en phase deux la construction. L’équipe de la Maison Folie propose au public de découvrir les résultats de cinq mois d’écoute, de rencontres et de participation citoyenne lors d’une soirée le 27/01. Dès à présent, la phase deux s’enclenche, afin de mettre en pratique les idées et besoins des jardiniers, les participants au projet. Des tests d’aménagements et d’occupations auront lieu, toujours de façon collective et participative. Il est encore possible de rejoindre le programme.