Le futur de Fleetwood Mac incertain

Christine McVie a profité des interviews autour de son nouvel album solo "Songbird" pour pointer que l'avenir de Fleetwood Mac était pour le moins "incertain".

Le groupe Fleetwood Mac n’a plus donné de nouvelles depuis la fin de sa dernière tournée. Ces concerts furent aussi l’occasion de faire connaissance avec le remplaçant de Lindsey Buckingham: le leader de Crowded House, Neil Finn. "C’était génial", a replacé McVie, portée par son enthousiasme solo. “C’était un excellent souvenir, mais nos chemins se sont séparés depuis. Je ne le vois plus maintenant. Et je ne communique vraiment plus avec Stevie Nicks non plus. Lors de la tournée, nous avons beaucoup partagé, nous asseyant chaque fois l’un à côté de l’autre dans les avions. Mais maintenant que tout est terminé, je ne lui parle plus."

Cela voudrait-il dire que Fleetwood Mac n’existe plus ? "Je ne sais pas. C’est impossible à dire. Il est possible que nous nous retrouvions, mais je ne peux pas en être certaine."